Na fali optymizmu, iż inflacja osiągnęła szczyt ponad 60 proc. uczestników sondażu MLIV Puls na 610 respondentów ujawniło, że obstawiają , iż w tym roku obligacje i akcje będą podążać w przeciwnych kierunkach. Byłby to powrót do trendu, który przez dwie dekady napędzał fundusze emerytalne i duża zmiana w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to akcje i papiery dłużne zgodnie zanurkowały, zauważa Bloomberg.

Uczestnicy sondażu MLIV przewidują, że do końca obecnego roku rentowności dziesięcioletnich obligacji skarbowych USA spadną do 3,5 proc. z obecnych 4,24 proc.

Jednocześnie sądzą, że indeks szerokiego rynku amerykańskich akcji Standard&Poor’s500 zyska w 2023 roku około 4 proc.

Ponad jedna trzecia uczestników MLIV Puls deklaruje, że akcje są ich preferowanym aktywem.

Większość inwestorów jeszcze nie zdecydowało się na zmianę stanu posiadania akcji, a zawodowi zarządzający są bardziej niedźwiedzio nastawieni w krótkim terminie.

Około 23 proc. respondentów zadeklarowało zamiar zwiększenia udziału akcji w kolejnych miesiącach wobec 28 proc. zamierzających go zredukować. Spośród inwestorów indywidualnych 28 proc. chce zwiększać ekspozycję a 15 proc. ją zmniejszyć.

Dane za ostatnie osiem lat wskazują, że indywidualni inwestorzy zwiększali udział akcji i ETF w styczniu i jeśli to się powtórzy będzie to silny impuls dla notowań papierów udziałowych.