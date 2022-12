Spośród branż z indeksu Standard&Poor’s500 niekwestionowanym zwycięzcą okazała się energia ze stopą zwrotu 63 proc. wraz z dywidendą.

S&P 500 Energy Index wprawdzie drugi rok z rzędu pokonał szeroki indeks, ale wcześniej przez dziesięć lat do 2020 roku był gorszy od S&P500.

Mimo rajdu w górę akcje spółek uwzględnionych w subindeksie energia wciąż są względnie tanie. Ich wskaźnik c/z dla prognozowanych zysków wynosi 9,4 i jest on najniższy spośród wszystkich sektorów.

Analitycy zajmujący się tymi firmami w większości są optymistami. Zalecenia „kupuj” stanowią 61 proc. wszystkich rekomendacji, a w przypadku szerokiego indeksu jest to 55 proc.

Jednak Marko Kolanovic, główny globalny strateg banku JPMorgan & Chase niedawno ostrzegał, że rajdowi akcji firm naftowych i gazowych należy się odpoczynek. Ich notowaniom ostatnio zaszkodziły obawy o recesję i spadek popytu na te surowce.

Na uwagę zasługuje zachowanie indeksu Dow Jones Industrial Average. Wprawdzie w tym roku stracił on 8,2 proc. , ale o 10 pkt proc okazał się lepszy od S&P500, co jest największą przewagą od 1933 roku, podkreśla Bloomberg.

Strategia polegająca na skracaniu ETF (znanego pod symbolem QQQ) bazującego na Nasdaq 100 Index i kupowaniu Dowa mogła dać zarobić nawet 35 proc.

- Kiedy inwestorzy zastanawiają się co chcieliby posiadać w środowisku rosnących stóp procentowych zwykle wybór pada na względnie nudne akcje oferujące stabilność i dywidendę - wskazuje Brent Kochuba, założyciel analitycznej firmy SpotGamma.

Podkreśla on, że 2022 r. był okresem ekstremalnych rotacji sektorowych i Dow kontra QQQ był udaną strategią.

Relatywnie dobrze radziły sobie akcje spółek wartościowych (value stocks ) o niskich wskaźnikach wyceny.

Wprawdzie S&P 500 Value Index pod względem całkowitej stopy zwrotu jest w tym roku pod kreską 5,1 proc., ale może to być najlepszy jego okres od 2020 roku w relacji do wskaźnika spółek wzrostowych. Kupowanie akcji wartościowych i szortowanie wzrostowych przyniosłoby 23-proc. stopę zwrotu.