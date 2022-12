Inflacja w Niemczech, największej gospodarce strefy euro, prawdopodobnie będzie wyższa niż wcześniej sądzono, podczas gdy wzrost gospodarczy będzie słabszy, a recesja w przyszłym roku jest już pewna, poinformował Bundesbank w piątek w aktualizowanej co pół roku prognozie gospodarczej.

Nowe prognozy odzwierciedlają podobne rewizje dokonane w czwartek przez Europejski Bank Centralny, który obecnie widzi inflację w 19-krajach strefy euro powyżej celu 2 proc. do 2025 r. i płytkiej recesji w miesiącach zimowych.

W przypadku Niemiec inflacja wynosi obecnie 7,2 proc. w 2023 r., czyli znacznie powyżej czerwcowej projekcji na poziomie 4,5 proc., podczas gdy wskaźnik na 2024 r. został podniesiony do 4,1 proc. z 2,6 proc. Wstępna prognoza na rok 2025 została ustalona na poziomie 2,8 proc.

– Ryzyko dla wzrostu gospodarczego jest przesunięte głównie w dół, głównie ze względu na potencjalne niedobory w dostawach energii – uważa Bundesbank. – Jeśli chodzi o inflację, przeważa ryzyko wzrostu.

Prognozy wzrostu potwierdzają również, że Niemcy prawdopodobnie będą jednym z najsłabszych krajów w bloku walutowym w przyszłym roku, częściowo z powodu nadmiernej zależności od rosyjskiego gazu ziemnego.

W 2023 r. gospodarka skurczy się o 0,5 proc., co stanowi dużą zmianę w porównaniu z oczekiwaniami wzrostu o 2,4 proc. odnotowanymi w czerwcu. Prognoza wzrostu na 2024 r. została obniżona do 1,7 proc. z 1,8 proc., podczas gdy w 2025 r. wzrost ma wynieść 1,4 proc.

Chociaż nie przewiduje się niedoborów gazu, kryzys energetyczny zwiększy inflację, obniży realne dochody do dyspozycji i ograniczy konsumpcję gospodarstw domowych co najmniej do połowy 2023 r., dodał Bundesbank. Wysokie ceny energii odbiją się również na produkcji, zwłaszcza w branżach energochłonnych.

– Od drugiej połowy 2023 r. niemiecka gospodarka będzie się stopniowo ożywiać – uważa Bundesbank. – Stanie się tak, ponieważ oczekuje się, że popyt zewnętrzny wzrośnie, niepewność opadnie, zmniejszy się presja cenowa ze strony surowców energetycznych, a stopa inflacji spadnie.

Oznaki, że recesja, która prawdopodobnie już trwa w Europie, będzie łagodniejsza, niż początkowo się obawiano, są zachętą do dalszych podwyżek stóp procentowych ukierunkowanych na dwucyfrową inflację.

Badania grudniowej aktywności biznesowej w strefie euro i Niemczech – gospodarce nr 1 bloku walutowego – przedstawiły bardziej optymistyczny obraz niż przewidywali analitycy.

Wskazując na kolejny spadek aktywności biznesowej, liczby wskazują, że „każdy spadek będzie łagodniejszy, niż sądzono kilka miesięcy temu”, powiedział Chris Williamson, główny ekonomista biznesowy w S&P Global Market Intelligence, która opracowała dane.

Bardziej różowe perspektywy wzmacniają argumenty jastrzębi, którzy obecnie kierują polityką pieniężną w Europejskim Banku Centralnym. Pomimo spowolnienia tempa podwyżek stóp procentowych w tym tygodniu, prezes Christine Lagarde podkreśliła, że jest jeszcze sporo do zrobienia, zanim się zakończą, opisując wszelkie pogorszenie koniunktury w strefie euro jako „krótkotrwałe i płytkie”.

Wojna Rosji na Ukrainie zachowuje zdolność do pogorszenia warunków, szczególnie w zakresie dostaw energii, a EBC może jeszcze posunąć się za daleko. Inflacji jest jednak daleka od przezwyciężenia. Drugi odczyt danych z zeszłego miesiąca opublikowany w piątek był wyższy niż pierwszy podany i wyniósł 10,1 proc..

– Stopy procentowe będą musiały znacznie wzrosnąć w stałym tempie, aby zapewnić terminowy powrót do docelowego poziomu 2 proc. w średnim terminie – powiedział dziennikarzom szef fińskiego banku centralnego Olli Rehn.

Stwierdził, że prawdopodobnie oznacza to podwyżki o pół punktu na każdym z dwóch kolejnych spotkań w lutym i marcu. „Zrobimy wszystko, aby inflacja ustabilizowała się” na poziomie celu.

Więcej ostrych słów wygłosił prezes Bundesbanku, Joachim Nagel, który powiedział: „nie wolno nam rezygnować z naszych wysiłków w zakresie polityki pieniężnej”. Podobnie mówił Austriak Robert Holzmann.