WIG-ESG, uruchomiony we wrześniu 2019 r. przez GPW, jest indeksem, w skład którego wchodzą wszystkie spółki z WIG20 i mWIG40. Oznacza to, że automatycznie trafiają do niego największe firmy notowane na GPW, bez względu na to, czy i w jakim stopniu działają zgodnie z wytycznymi ESG.