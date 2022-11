Gorsze nastroje rynkowe to zazwyczaj okazja do umocnienia dolara, który traktowany jest jako bezpieczna przystań. Zależność tę widzieliśmy na rynku już wielokrotnie. Wydawało się, że będziemy mieli z nią do czynienia również w poniedziałek. W godzinach porannych dolar faktycznie próbował się umacniać, a motorem napędowym tego ruchu były obawy o to, co dzieje się Chinach.