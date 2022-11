Lubelski producent leków dostarczy Distreptazę do Arabii Saudyjskiej i Egiptu o wartości 12,86 mln euro (ok. 60 mln zł). To największy kontrakt w historii Biomedu, który zdaniem zarządu spółki otwiera drogę do dalszej ekspansji zagranicznej poza rynek europejski.