Ukraińskie media donoszą na Twitterze, że Ukraina, Turcja, Rosja i ONZ podpisały porozumienie. Same strony jednak nadal milczą. Dokument, na który czeka cały świat, miał być podpisany o 13.30, jednak o tej godzinie Twitter dopiero informował o przylocie Siergieja Szojgu, rosyjskiego ministra obrony. Według ukraińskich mediów, dokument podpisał Oleksandr Kubrakov, minister infrastruktury rządu w Kijowie, Hulusi Akar, turecki minister obrony i Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ.

Porozumienie, twierdzi redakcja „Ukraińskiej Prawdy”, powołując się na źródła w kijowskim rządzie, nie osłabi sankcji wobec Rosji, ma za to pozwolić Ukrainie wznowić transport zboża z Morza Czarnego na światowe rynki. Rosja również na tym skorzysta, przywróci swój eksport zboża i nawozów. Nad tym wydarzeniem patronat sprawują sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Dokument pod nazwą „Inicjatywa na rzecz bezpiecznego transportu zboża i artykułów spożywczych z ukraińskich portów”, przywróci ukraińską kontrolę nad portami – Odessą, Czornomorskiem i Jużnem.

W portach tych będą dopuszczone tylko statki ze zbożem i żywnością. Ukraina nie zgadza się też na eskortowanie statków z ukraińskim zbożem przez rosyjskie statki, a także obecność Rosjan w swoich portach. – W wypadku prowokacji – natychmiastowa odpowiedź militarna - zatwittował Michailo Podoilak, doradca prezydenta Wołodymira Zełeńskiego. W wypadku konieczności inspekcji, będą się one odbywały na wodach tureckich.

AFP informował, że na podstawie porozumienia w Stambule powstanie centrum kontroli, w którym będą pracować urzędnicy ONZ, Turcji, Rosji i Ukrainy. Centrum będzie koordynowało eksport zboża, a statki będą sprawdzane, czy faktycznie przewożą zboże i nawóz, a nie broń. Centrum ma także zapewnić bezpieczny przepływ statków.

Michailo Podoilak zdradził na TT ciekawy szczegół, że Ukraina nie podpisuje żadnego dokumentu z Rosją. – Podpisujemy porozumienie z Turcją i ONZ i zobowiązujemy się wobec nich. Rosja podpisuje lustrzane porozumienie z Turcją i ONZ.

Co ciekawe, na porozumienie zareagowały już pozytywnie giełdy, wprawdzie jeszcze wczoraj cena pszenicy na MATIF skoczyła do 350 euro za tonę, jednak w piątek, w miarę rosnących szans na faktyczne złożenie podpisów w Stambule, ceny spadły do 330 euro.

Czekamy na komentarz ONZ i ambasady Ukrainy.