Rynki testują, na ile Bankowi Japonii starczy determinacji

Polityka pieniężna w Japonii pozostaje ultraluźna, choć inflacja doszła do 2,5 proc. Bank centralny w ostatnich tygodniach był zmuszony do silnego zwiększenia zakupów obligacji. Jen stał się najsłabszy od 24 lat, ale dla inwestorów giełdowych to dobra wiadomość.