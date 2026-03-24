Są nowe dane o stopie bezrobocia rejestrowanego w Polsce

Z tego artykułu dowiesz się: Jak długo nie odnotowywano w Polsce podobnego poziomu bezrobocia rejestrowanego?

Jakie zmiany w przepisach prawnych wpłynęły na wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych?

W jaki sposób ograniczenie środków na programy aktywizacyjne mogło wpłynąć na statystyki bezrobocia?

Czym różnią się dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego od wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)?

Dane są zbieżne ze średnią prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Zgodnie z publikacją GUS, na koniec lutego mieliśmy w Polsce blisko 955 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, o ponad 108 tys. więcej niż przed rokiem (gdy stopa bezrobocia wynosiła 5,5 proc.). Względem stycznia br. stopa bezrobocia urosła o 0,1 pkt proc. (co jest zbieżne ze wzorcem sezonowym), a liczba bezrobotnych o niespełna 21 tys.

Ten ostatni odczyt jest akurat niepokojący: patrząc wyłącznie na dane z lutego, więcej bezrobotnych przybyło ostatnio w tym miesiącu trzynaście lat temu. Przyczyną niekoniecznie musi być jednak skokowe pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Na początku roku liczba osób widniejących w rejestrach mogła wzrosnąć mocniej niż w poprzednich latach z powodu wyraźnego ograniczenia środków na programy aktywizacyjne finansowane z Funduszu Pracy. – To drastycznie ograniczyło liczbę subsydiowanych ofert pracy – ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Stopa bezrobocia z „6” z przodu

Z jednej strony, stopy bezrobocia rejestrowanego zaczynającej się od „szóstki” – jak w styczniu i lutym tego roku – nie notowaliśmy w Polsce od 4,5 roku. Z drugiej, trzeba jednak pamiętać, że na te wyniki w dużym stopniu wpłynęły zmiany w prawie wprowadzone w czerwcu 2025 r. Nowe regulacje pozwoliły m.in. rejestrować się w urzędzie pracy według miejsca zamieszkania, a nie wyłącznie zameldowania, a także złagodziły zasady wykreślania z ewidencji bezrobotnych. Słowem, w zdecydowanej większości ten wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych to skutek ujawnienia osób, które zatrudnienia nie miały już wcześniej, ale dopiero teraz mogły się zarejestrować w urzędach pracy.