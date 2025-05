Inflacja bazowa w Polsce najniższa od ponad pięciu lat

Ekonomiści wyjaśniają to przede wszystkim wciąż wysoką dynamiką płac – koszty pracy stanowią większą część łącznych kosztów w sektorze usług niż np. w przemyśle. Tempo wzrostu płac w gospodarce hamuje (z około 14,5 proc. w pierwszym półroczu 2024 r. do 10 proc. w pierwszym kwartale br.), ale pozostaje podwyższone. Jednocześnie generalnie prawidłowością krajów rozwiniętych jest to, że konsumpcja usług rośnie szybciej niż towarów – tym bardziej, że konsumpcja prywatna pozostaje jednym z motorów solidnego wzrostu polskiej gospodarki w 2025 r. W takich okolicznościach to sprzedawcy usług czują co do zasady mniejszą barierę popytu.

Inflacja bazowa w dół, kiedy kolejna obniżka stóp procentowych?

Sytuacja inflacyjna w Polsce zmierza do względnej normalności, „pełna” inflacja od połowy roku – gdy ze wskaźnika zniknie efekt częściowego odmrożenia cen energii z lipca br. – powinna spaść w okolice 3-3,5 proc. Niemniej jest to droga długa i stopniowa, na której mogą jeszcze pojawić się przeszkody – np. ponowny wzrost presji płacowej (m.in. w efekcie jeszcze silniejszego od i tak dobrych prognoz wzrostu PKB w latach 2025-2026) czy wzrost cen paliw i nośników energii.

W tych okolicznościach najniższy od pięciu lat odczyt inflacji bazowej to kolejny w ostatnich miesiącach punkt do notesów członków Rady Polityki Pieniężnej po stronie „gołębich” argumentów. Z drugiej strony, Rada zachowuje ostrożność i po majowym „dostosowaniu” o 50 punktów bazowych w dół w zasadzie wyklucza kolejną obniżkę podczas czerwcowego posiedzenia. Kolejne cięcie jest możliwe w lipcu albo jesienią (wliczając również wrzesień), a łączna skala obniżek w tym roku – według dzisiejszych średnich prognoz – to jeszcze około 50-75 punktów bazowych.