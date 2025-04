Inflacja przeszła płaskowyż, teraz droga w dół

Średnia prognoz ekonomistów według ankiety „Parkietu” wynosiła 5 proc., szybki szacunek GUS jest więc symbolicznie niższy. Większą skalę zaskoczenia widać, gdy porówna się prognozy sprzed nawet kilku tygodni czy miesięcy z rzeczywistymi odczytami. Spodziewano się, że tegoroczny szczyt inflacji w marcu zobaczymy na poziomie nawet 5,5–6 proc.

Marcowa projekcja inflacyjna NBP zakładała, że średnio w pierwszym kwartale inflacja wyniosła 5,4 proc. rok do roku, ankieta „Parkietu” z początku roku wskazywała na średni wynik 5,3 proc. W rzeczywistości inflacja wyniosła 4,9 proc. Częściowo tę rozbieżność można wyjaśnić niedoszacowaniem pozytywnego efektu corocznej zmiany wag w koszyku inflacyjnym GUS na wskaźnik inflacji, niemniej wyraźnie widać też w marcowych danych lepsze od oczekiwań wyniki inflacji bazowej (prawdopodobny spadek do 3,5 proc., najniżej od blisko czterech lat) oraz cen żywności i napojów bezalkoholowych (wzrost o 6,7 proc. r./r. i 0,3 proc. m./m.) oraz paliw (spadek o 4,3 proc. r./r. i 2 proc. m./m.). Zgodnie z aktualnymi prognozami w kwietniu inflacja powinna spaść w okolice 4,3–4,5 proc., a w lipcu nawet do 3–3,5 proc. „Na koniec roku inflacja może zejść nawet poniżej 3 proc. r./r.” – przewidują analitycy Pekao.