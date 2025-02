Czterodniowy tydzień pracy w Polsce za 15 lat? Pod pewnymi warunkami

Patrząc na sytuację gospodarczą dziś, przy tym poziomie zatrudnienia i bezrobocia oraz stopie wzrostu wynagrodzeń, na pewno wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy nie jest możliwe. Ale gdyby się okazało, że automatyzacja postępuje, produktywność rośnie i faktycznie napięcia na rynku pracy się obniżą, wydaje się to realne. 15 lat to rozsądny okres, w którym te zmiany mogą nastąpić. Niewykluczone nawet, że nastąpi to samoistnie, tzn. bez faktycznego rozwiązania ustawowego.

Michał Rubaszek, profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej

Prowadzone badania wskazują, że w „laboratoryjnych” warunkach czterodniowy tydzień pracy zwiększa produktywność i satysfakcję z pracy. Niewiele jednak wiadomo, na ile tego typu rozwiązania sprawdzają się, gdyby zostały wprowadzone na masową skalę. Wprowadzenie takiego rozwiązania jest realistyczne, ale nie do końca wiadomo, jaki to będzie miało wpływ na gospodarkę. Warto przy tym przywołać Keynesa i jego sławną prognozę, że tydzień pracy zostanie skrócony do 15 godzin.

Andrzej Rzońca, doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej

W ciągu 15 lat Polska nie nadrobi luki w dochodzie na mieszkańca, jaka dzieli ją od krajów najzamożniejszych. W ostatnich latach udział inwestycji w PKB w Polsce spadł głęboko poniżej średniej dla tych krajów; odstajemy również od nich pod względem aktywności zawodowej, zwłaszcza od krajów skandynawskich, a przez obniżenie wieku emerytalnego ta różnica będzie się pogłębiać. Jeśli dołożymy do tego obligatoryjnie krótszy tydzień pracy, to nigdy nie dołączymy do krajów najzamożniejszych.