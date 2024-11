Spada tempo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce

Roczne tempo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej – czyli w firmach niezależnie od liczby pracowników oraz w sferze budżetowej – okazało się w III kwartale br. niższe niż w pierwszym (14,4 proc.) i drugim (14,7 proc.). Było to zgodne z oczekiwaniami ekonomistów, aczkolwiek skala nieco zaskoczyła. Opublikowana kilka dni temu najnowsza projekcja NBP przewidywała, że przeciętna płaca poszła w górę w III kwartale o 14 proc. r./r. Roczne tempo wzrostu wynagrodzeń w Polsce pozostaje jednak wysokie. Dość zauważyć, że odczyt 13,4 proc. za III kwartał to szósty z najwyższych wyników w tym wieku. Z drugiej strony wynik gorszy od oczekiwań oraz fakt, że kwartał do kwartału przeciętne wynagrodzenie urosło „tylko” o 1,5 proc., najmniej od 2018 r., sugerują, że sytuacja płacowa w Polsce (choć wciąż rozgrzana) nieco chłodnieje.