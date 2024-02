PMI rozczarował. Motorem napędowym pozostanie popyt krajowy

Monika Kurtek, Bank Pocztowy

Początek 2024 r. przyniósł kontynuację pogarszania się nastrojów w polskim przemyśle. Wskaźnik PMI spadł wprawdzie tylko o 0,3 pkt., czyli dużo mniej niż w grudniu, niemniej jednak szeroki konsensus rynkowy wskazywał na powrót wskaźnika do wzrostów, a tak się nie stało.

Z raportu S&P Global PMI wynika, że za spadek wskaźnika PMI w Polsce w styczniu br. w największym stopniu odpowiadają 2 największe komponenty, tj. liczba nowych zamówień i wielkości produkcji. (...)

Styczniowy odczyt wskaźnika PMI rozczarował. Nastroje w polskim przemyśle uległy ponownie pogorszeniu, choć głównym tego powodem są czynniki zewnętrzne, a nie krajowe. To pozwala mieć nadal nadzieję, że 2024 r. będzie dla polskiej gospodarki mimo wszystko lepszy niż rok ubiegły.

Motorem napędowym pozostanie zdecydowanie popyt krajowy. W tym kontekście dobrą informacją płynącą z raportu jest to, że na progu nowego roku marginalne i najsłabsze w tej sekwencji spadków było tempo redukcji zatrudnienia oraz to, że firmy były bardziej optymistyczne w odniesieniu do kolejnych 12 miesięcy.

Jedna rzecz w raporcie, która może niepokoić, to odczuwane już przez firmy problemy w związku z tocząca się wojną na Bliskim Wschodzie. Jeśli problemy z transportem na Morzu Czerwonym będą się przedłużać, najprawdopodobniej doprowadzi to w ostateczności do podwyższonej presji inflacyjnej u producentów, a to w konsekwencji dłużej może +przytrzymać+ inflację konsumencką".