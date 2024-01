Mniej niepewności, więcej optymizmu

Do takich wniosków prowadzi miesięczny indeks koniunktury obliczany przez Polski Instytut Ekonomiczny na podstawie ankiety wśród 500 przedsiębiorstw (w tym mikrofirm). To pierwszy wskaźnik, który pozwala na ocenę kondycji polskiej gospodarki na początku 2024 r. Jego oficjalna publikacja planowana jest na środę.

W styczniu MIK wzrósł do 101,2 pkt ze 100,1 pkt w grudniu. Trzeci miesiąc z rzędu utrzymał się powyżej granicy 100 pkt. co oznacza, że więcej firm raportuje poprawę swojej sytuacji niż jej pogorszenie. Wcześniej niemal nieprzerwanie od połowy 2022 r. był poniżej 100 pkt. Optymistyczny wydźwięk styczniowego odczytu wzmacnia to, że PIE po raz pierwszy opublikował dane oczyszczone z wpływu czynników sezonowych. Dotąd historia MIK, sięgająca początku 2021 r., była zbyt krótka, aby zastosować korektę sezonową. To zmniejszało wartość poznawczą wskaźnika. Szczegóły ankiety, na której bazuje MIK, wskazują, że w styczniu poprawiły się oczekiwania firm dotyczące liczby zamówień i wartości sprzedaży. Wciąż jednak przewagę mają przedsiębiorstwa, które spodziewają się spadku popytu. Jednocześnie wyraźnie powyżej 100 pkt utrzymała się składowa MIK wyrażająca planowane zmiany zatrudnienia. – Wskazuje to na chęć zatrudniania pracowników, mimo trudnych uwarunkowań prowadzenia biznesu – oceniają analitycy z PIE.