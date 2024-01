Sklepy uratowały Polaków w grudniu przed podwyżkami

Przyznaję, że już tak nie śledzę zmian w przepisach podatkowych jak dawniej. Sprawia to, że nie ze wszystkim jestem na bieżąco, ale stan ten ma też pewne zalety – z dystansem patrzę na to, co się dzieje. Mniej się tym fascynuję, słabiej ekscytuję. Czasem do pewnych rzeczy wracam po miesiącach, także dlatego, że nie mam już siły. Po prostu ręce opadają…