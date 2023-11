Fitch: nowy rząd, stary rating. Ocena gospodarki Polski bez zmian

Deficyt sektora finansów publicznych Polski, w ocenie agencji, wyniesie w tym roku 5,3 proc. PKB, a w 2024 r. około 4,6 proc. PKB, a więc nieco więcej niż wskazuje projekt ustawy budżetowej. Dzięki wysokiej inflacji, podnoszącej nominalne tempo wzrostu PKB, w tym roku deficyt nie doprowadzi do istotnego wzrostu długu publicznego Polski (ma wynieść 49,5 proc. PKB po 49,3 proc. w 2022 r.), ale kolejne lata zapowiadają się gorzej. Do 2025 r., jak ocenia Fitch, zadłużenie Polski podskoczy do 54,3 proc. PKB, zbliżając się do średniego poziomu w krajach cieszących się ratingiem z grupy A.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa S&P: Nowy rząd nie przystąpi szybko do zaciskania pasa Niezależnie od tego, jaki będzie skład nowego rządu, polityka fiskalna w Polsce w najbliższych latach pozostanie luźna. Deficyt sektora finansów publicznych zmaleje do 3 proc. PKB dopiero w 2026 r. – oceniają analitycy z agencji ratingowej S&P Global.

Fitch zwraca w tym kontekście uwagę na to, że średni termin zapadalności polskich obligacji jest dość krótki (4,2 roku), co sprawia, że wyższe rentowności tych papierów mocniej przekładają się na koszty obsługi zobowiązań państwa. Jednocześnie, ze względu na podwyższoną wciąż inflację, rentowności będą podtrzymywane przez wysokie stopy procentowe. Główna stopa NBP, w ocenie analityków Fitcha, w najbliższych dwóch latach zmaleje do 4,5 proc. z 5,75 proc. obecnie.

Agencja ocenia, że w najbliższych latach wzrost polskiej gospodarki wyraźnie przyspieszy: z 0,4 proc. w br., przez 2,4 proc. w 2024 r., do 3,2 proc. w 2025 r. i później. Będzie to konsekwencja odbicia konsumpcji, ale też dalszego wzrostu inwestycji, czemu sprzyjało będzie odblokowanie KPO oraz napływ zagranicznego kapitału, m.in. w ramach tzw. nearshoringu (skracania łańcuchów dostaw). Takie tempo wzrostu PKB sprawi, że Polska będzie nadal w stanie skracać dystans do państw zachodniej Europy.

Agencja odnotowała też poprawę równowagi zewnętrznej Polski (prawdopodobną nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących w tym roku i niewielkie deficyty prognozowane na kolejne lata) po tym, jak w 2022 r. pogorszył ją skok cen surowców. Z drugiej strony, szybki wzrost płac może podkopać konkurencyjność międzynarodową Polski, zagrażając tej równowadze. To, a także istotny wzrost długu publicznego, mogłoby skłonić Fitcha do obniżenia oceny wiarygodności kredytowej polskiego rządu. Argumentami na rzecz podwyżki mogłoby być szybsze od oczekiwanego obecnie tempo wzrostu gospodarczego (o ile nie zaburzałoby równowagi zewnętrznej, makroekonomicznej i budżetowej), bardziej restrykcyjna polityka fiskalna, prowadząca do spadku długu publicznego w średnim horyzoncie, a także poprawa ładu instytucjonalnego, w tym wzmocnienie praworządności.