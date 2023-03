Na poniedziałkowej konferencji "Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach" premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że mimo wielu działań wsparcia i programów osłonowych uruchomionych w trudnym 2022 roku, wynik sektora finansów publicznych i budżetu państwa okazał się lepszy od oczekiwań.

Jak podał, deficyt w budżecie państwa wyniósł na koniec ubiegłego roku 12,4 mld zł wobec 30 mld zł limitu założonego w ustawie budżetowej. – To znacząco lepszy wynik niż przewidywali właściwy chyba wszyscy ekonomiści – przekonywał szef rządu. W 2021 r. dziura w kasie państwa wynosiła 26,4 mld zł.

- Deficyt sektora finansów publicznych, który jeszcze nie jest do końca zweryfikowany, policzony przez Komisję Europejską, przez wszystkich analityków, będzie to ok. 3 procent PKB, a więc także znacząco niższy niż jeszcze ten, który był prognozowany kilka miesięcy temu – podał też Morawiecki.

Deficyt na poziomie 3 proc. PKB oznacza wzrost w porównaniu do 2021 r., gdy wynosił 1,8 proc. Nie licząc zaś pandemicznego roku (wówczas było to aż 6,9 proc. PKB na minusie) okazuje się najwyższy do 2014 r.

W ujęciu nominalnym, deficyt sektora wyniósł ok. 92 mld zł – wynika z naszej analizy. To najwyższy poziom (również nie licząc pandemicznego 2020 r., gdy była mowa o 162 mld zł) od 2010 r.

Warto również zaznaczyć, że wedle naszych szacunków deficyt całego sektora był aż siedem razy wyższy niż deficyt budżetu centralnego. To rekordowo duża różnica, największa od co najmniej od 1995 r. To może wskazywać, że w minionym roku rekordowo wysokie mogło być finasowanie programów rządowych poprzez różnego rodzaju fundusze, które nie są częścią budżetu państwa. Ekonomiści już od dwóch lat wytykają rządowi, że pozabudżetowe finansowanie działań państwa odbywa się w zbyt dużej skali.

Być może z tego względu premier Morawiecki zapowiedział w poniedziałek ustawę, które pokaże konsolidację finansów publicznych.

- Aby uporządkować system finansów i aby jeszcze bardziej podkreślić to, że rzeczywiście nawet dla wszystkich sceptyków niewierzących nie mamy nic od ukrycia, przygotujemy ustawę, która pokaże konsolidację finansów publicznych w kolejnych okresach rozliczeniowych - powiedział Morawiecki.

- Wszystkie fundusze, również fundusz obronności może być częścią budżetu. Czasami warto, by wydatki na poszczególne rodzaje broni były finansowane z kredytu, a nie bezpośrednio z budżetu. Ale wszystko pokażemy w takiej formie, aby maksymalnie duża część tych funduszy mogła być skonsolidowana w ramach budżetu. Tę ustawę Ministerstwo Finansów będzie przygotowywać – mówił premier.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju na Twitterze przypomniał, że takie fundusze jak Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, były nietypowymi instrumentami i umożliwiały skuteczne wsparcie w czasie pandemii czy kryzysu energetycznego. - Konsolidacja finansów publicznych kończy ten niestandardowy pakiet działań. To koniec debaty o długu pozabudżetowym – zaznaczył Borys na Twitterze.