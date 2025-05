Inwestorzy w Warszawie wrócili do zakupów

Po trzech spadkowych sesjach z rzędu krajowe akcje wróciły na radary inwestorów. Odradzający się popyt w porannej fazie poniedziałkowego handlu wyniósł indeks WIG20 ponad 1,6 proc. nad kreskę. Inwestorów handlujących na krajowej giełdzie do zakupów przekonały pozytywne nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji. Kupujący z samego rana zdominowali handel zarówno na zachodnioeuropejskich parkietach, jak i rynkach z naszego regionu. Powrót optymizmu wśród inwestorów to w dużej mierze zasługa najnowszych doniesień o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z nałożenia 50-procentowych ceł na towary sprowadzane z Unii Europejskiej z początkiem czerwca. Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z planów ich wprowadzenia, ale dzięki tej decyzji Trumpa, kraje UE zyskały więcej czasu na negocjacje handlowe. Warto zwrócić uwagę na dzisiejszą nieobecność inwestorów zza oceanu i Londynu, którzy mają dzień wolny od handlu, co powinno przełożyć się na mniejszą aktywność handlujących w Europie.



Spółki z WIG20 odrabiają straty

Beneficjentami poprawy nastrojów są największe spółki notowane na krajowej giełdzie. Największym zainteresowaniem kupujących cieszą się akcje KGHM, wspierane zwyżkującymi cenami miedzi na światowych rynkach metali. Do zwyżek podłączyły się również papiery banków odreagowujące mocne spadki z poprzednich sesji. Wyraźne wzrosty notują także akcje firm z branży handlu detalicznego, jak CCC i Żabka. Na celowniku kupujących znalazły się również wszystkie pozostałe spółki z indeksu, choć w ich przypadku skala odbicia nie wygląda już tak przekonująco.

Pozytywne nastroje zachęciły inwestorów do zakupów spółek notowanych na szerokim rynku, co przekłada się na zwyżki zdecydowanej większości firm. Największym powodzeniem cieszą się akcje Komputronika i Lubawy notujące kilkunastoprocentowe wzrosty.