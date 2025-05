Dobre nastroje na rynkach, Benefit Systems z imponującymi planami rozwoju, Salesforce finalizuje przejęcie Informatica

Główne benchmarki zachodniej Europy również pokazują wzrosty - niemiecki DAX zyskuje 0,80% osiągając 24220,52 punktów, podczas gdy francuski CAC40 rośnie o 0,04%. Za oceanem amerykańskie indeksy wykazują silne wzrosty - S&P500 zyskuje 1,44% do poziomu 5886,65 punktów, a Nasdaq rośnie o 1,91% osiągając 19095,06 punktów.

Reklama

Benefit Systems, sfinalizowawszy w maju nabycie tureckiej Grupy MAC za 391,6 mln USD, przedstawił dziś ambitne prognozy dla przejętego biznesu. Marcin Fojudzki, członek zarządu, poinformował że spółka spodziewa się wysokiego dwucyfrowego tempa wzrostu wyników grupy MAC w 2025 roku, na poziomie 30-50% rok do roku. Szczególnie optymistyczne są dane operacyjne - szacunkowa EBITDA grupy MAC za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 61 mln USD wobec 50 mln USD na koniec 2024 roku. Przejęta sieć klubów fitness posiada obecnie 127 klubów, z których korzysta 316 tys. klubowiczów, a w I kwartale 2025 osiągnęła 37,2 mln USD przychodów (+65% rdr) i 16,9 mln USD EBITDA. Transakcja wpisuje się w strategię ekspansji zagranicznej grupy, która zamierza konsolidować wyniki MAC od połowy drugiego kwartału 2025.

Sektor HR Tech również przykuwa uwagę inwestorów po ogłoszeniu przez Grupę Pracuj nowej strategii na lata 2025-2030. Spółka zakłada wzrost przychodów do około 1,4 mld zł do 2030 roku, co oznacza wzrost o ponad 80% w porównaniu z 2024 rokiem. Kluczowym elementem tej strategii są selektywne przejęcia koncentrujące się na obszarze HR Software, szczególnie w segmencie post-hire, który jest dziesięć razy większy niż rynek pre-hire. Prezes Przemysław Gacek poinformował, że grupa ma już około 10 potencjalnych celów akwizycyjnych na celowniku, a udział przychodów z obszaru HR Software ma wzrosnąć do około 50% w dłuższej perspektywie z obecnych 27%.

Na rynkach zagranicznych uwagę przykuwa sfinalizowanie przez Salesforce przejęcia Informatica Inc. za około 8 miliardów dolarów, przy cenie 25 USD za akcję. To największa akwizycja Salesforce od przejęcia Slack Technologies za niemal 28 miliardów dolarów w 2021 roku. Transakcja ma na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Salesforce na boomującym rynku sztucznej inteligencji poprzez lepsze zarządzanie danymi biznesowymi. Przejęcie może jednak spotkać się z kontrolą antymonopolową ze względu na nakładające się obszary działalności z MuleSoft.

Poważnym wyzwaniem dla rynków pozostają problemy Tesli w Europie. Sprzedaż amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych spadła w Europie o 45% w styczniu 2025 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, podczas gdy cały rynek pojazdów elektrycznych w Europie wzrósł o 37%. W Hiszpanii spadek zainteresowania Teslami wyniósł 17% w pierwszych czterech miesiącach roku, podczas gdy sprzedaż elektryków innych producentów poprawiła się o 54%. Szczególnie chińskie marki notują imponujące wzrosty - BYD o 644%, Omoda o 346%, a MG o 80%.