Silne wzrosty w Europie, ING w górę po wynikach, Trump zapowiada własne ETF-y

Powiązana z obecnym prezydentem USA spółka Trump Media & Technology Group złożyła wnioski o rejestrację znaków towarowych dla nowych funduszy inwestycyjnych pod marką Truth.Fi. Planowane są ETF-y i rachunki zarządzane (SMA) o nazwach Made in America, U.S. Energy Independence i Bitcoin Plus, z początkową inwestycją do 250 mln USD.

Maksymilian Kuch, Doradca Inwestycyjny nr 938

Analityk Rynku Akcji XTB