Analiza poranna – To koniec korekty?

Częściowa realizacja zysków napędzana przeceną spółek technologicznych się dokonała. DeepSeek może na pewno namieszać w branży, ale tańsze narzędzie powinno pomóc w dalszym rozwoju całego sektora sztucznej inteligencji. Nvidia straciła wczoraj 17%. Sezon wyników się rozpędza i dziś ze spółek uwagę trzeba zwrócić na wyniki Boeinga oraz GM, które będą publikowane przed otwarciem sesji. Przypomnijmy tylko, że przed nami ciągle w tym tygodniu wyniki takich spółek jak Tesla czy Apple. Jeśli te zaskoczą pozytywnie, wyniki te powinny dodać nowego paliwa do wzrostów na Wall Street.

Dolar zyskał wczoraj po kolejnej groźbie Trumpa dotyczącej nakładania nowych ceł, a notowania EURUSD spadają dziś w kierunku 1.04. Amerykański prezydent zapowiedział, że w niedługim czasie ogłosi cła na import półprzewodników, farmaceutyków czy niektórych metali, aby chronić krajowych producentów.

Dziś w kalendarium makroekonomicznym uwagę należy zwrócić na indeks zaufania konsumentów Conference Board, który będzie obrazował nastroje Amerykanów na początku 2025 roku. Dodatkowo poznamy grudniowe dane o zamówieniach oraz listopadowe odczyty z rynku nieruchomości. Dziś rusza posiedzenie Fed, które powinno przebiegać bez niespodzianek, a koszt pieniądza po ostatnich obniżkach będzie utrzymany.

Złoty utrzymuje fason, a euro kosztuje 4.21. Tanieje nieco wobec dolara, który kosztuje 4.04. Ropa sukcesywnie schodzi coraz niżej, a baryłka WTI zbliża się do 73 USD. To przez zapędy Trumpa do zwiększenia wydobycia nie tylko w USA, ale i przez kraje OPEC. Przez odbicie dolara ze szczytów cofnęło się złoto, które obecnie notowane jest na poziomie 2740 USD za uncję.