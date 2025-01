Z perspektywy końca sesji widać, iż w pierwszej fazie handlu rynek szukał zwyżek niesiony optymizmem inwestorów wobec spółki Dino, która finalnie skończyła rozdanie zwyżką o 5,76 procent przy obrocie 322 mln złotych. Ostatecznie GPW zagrała jednak na bazie oczekiwanej zmiennej, którą była solidarna ze światem odpowiedź rynków na odczyty inflacji CPI w USA. Niższy od oczekiwań wskaźnik CPI-Core obniżył rentowności obligacji, osłabił dolara i zmienił wyceny prawdopodobieństwa obniżek ceny kredytu przez Fed. Pochodną był wzrost apetytu na ryzyko i zwyżki głównych indeksów światowych od 1,5 procent do przeszło 2 procent. GPW posiliła się tym impulsem i tylko w WIG20 zwyżki zanotował komplet 20 blue chipów, gdy na całym rynku zwyżkowało przeszło 50 procent spółek. Pochodną wzrostu było wyjście WIG20 na poziomy najwyższe od połowy grudnia i powiększenie tegorocznego zysku do przeszło 4 procent. Z perspektywy technicznej do odnotowania jest połamanie przez WIG20 szczytu z 7 stycznia, gdzie załamała się ostatnia fala wzrostowa. Wybicie nad barierę w rejonie 2278 pkt. oznacza, iż rynek otworzył sobie drogę do testowania oporów w rejonie 2330 pkt. i – co ważniejsze - oddalił się od połamanej linii półrocznej korekty. Dla technicznie zorientowanych graczy wykres WIG20 wykonał ostatnio klasyczny powrót do połamanego oporu, co w analizie wykresów uznaje się za potwierdzenie przesilenia i rosnącą przewagę popytu. Stale należy jednak zakładać, iż krótkookresowe scenariusze w Warszawie będą pisały rynki bazowe. Wall Street wchodzi właśnie w fazę pełnego spotkania z wynikami kwartalnymi, a na radarze giełd są też pierwsze dni rządów nowej administracji w USA i wreszcie styczniowe posiedzenie Fed. W zarysowanym układzie sił niewiele jest przestrzeni do szukania swojej ścieżki i trzeba liczyć się z korelacją WIG20 z indeksami giełd bazowych.

Reklama

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.