Echa piątkowych danych

Pierwsza sesja tygodnia na globalnych przyniosła podbicie podaży. Większość rynków bazowych znalazła się pod presją po piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Wyższe wskazanie NFP skłoniło inwestorów do rewizji założeń wobec polityki Fed w 2025. Z oczekiwanych kilku obniżek stóp rynek przeszedł do spekulacji ws. jakichkolwiek obniżek stóp procentowych. W konsekwencji generuje to podbicie wyceny USD do 2-letnich maksimów, rentowności długu USA do 14-miesięcznych. Podbicie awersji do ryzyka rzutuje również na nastrojach na rynkach akcyjnych gdzie NDX testuje miesięczne minima. Zmienność dodatkowo podbijana jest faktem iż już za tydzień będziemy świadkami zaprzysiężenia D. Trumpa.

Lokalnie, w ramach WIG20, warto wspomnieć o ponad 5% zwyżce akcji JSW, co wpisywało się w ruch na spólkach związanych z węglem na GPW (Bogdanka +6,3%, Bumech +28%). Na drugiej stronie tabeli indeksu widniały akcje mBanku (-2,9%), Allegro (-3,5%) i LPP (-4,3%).

Z rynkowego punktu widzenia końcówka minionego tygodnia mijała pod znakiem siły relatywnej WIG20 wobec MSCI EM, stąd nie jest wielkim zaskoczeniem fakt iż pogorszenie nastrojów na rynkach bazowych przyniosło mocniejszą przecenę na GPW. WIG20 był dziś jednym z najsłabszych indeksów w Europie. W ujęciu technicznym nie doszło jednak do wyłamania ostatniej konsolidacji na indeksie.

Konrad Ryczko Analityk

Makler Papierów Wartościowych