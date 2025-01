Początek dzisiejszej sesji na GPW wbrew oczekiwaniom nie dostarczył inwestorom większych wrażeń. Ci liczyli, że przed rozpoczęciem notowań strategię zaprezentuje Orlen. Tak się jednaka nie stało więc zależy zakładać, że ukaże się ona w ciągu dnia (konferencje przewidziana jest na godz. 11.00). Na razie więc mamy atmosferę wyczekiwania. WIG20 od początku dnia oscyluje przy poziomie zamknięcia z wczoraj, a sam Orlen zyskiwał rano około 1 proc.

Zachowanie naszego rynku wpisuje się jednak też w niezdecydowanie, które panuje na innych parkietach. Nieznacznie pod kreską jest dzisiaj chociażby niemiecki DAX. Z kolei francuski CAC40 jest na nieznacznym plusie. Trzeba jednak też pamiętać, że dzisiejsza sesja ma specyficzny charakter, gdyż wolne będą mieli inwestorzy w Stanach Zjednoczonych w związku z pogrzebem J.Cartera.

Bitcoin coraz niżej

Sama wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła niewielkie zmiany indeksów. Nasdaq stracił 0,06 proc., a S&P 500 zyskał urósł niecałe 0,2 proc. - Sesja w USA była dość nerwowa, ale spadki zostały finalnie zakwestionowane. Drożało 290 spółek głównego indeksu, ale korygowały się półprzewodniki, najwyraźniej AMD (-4,31 proc.). O 2,51 proc. spadał Palantir. Ciekawie w Paryżu wypowiadał się C. Waller z FOMC, który stwierdził m.in., że nie spodziewa się drakońskich ceł ani ich znaczącego wpływu na inflację w najbliższych miesiącach, ale do momentu ich wprowadzenia Komitetowi będzie trudno sformułować dalszy plan działania. Powiedział również, że w rentownościach na długim końcu widać sporą premię inflacyjną, ale „Fed to naprawi”, a także że część inflacji w usługach to jego zdaniem opóźniony efekt wzrostu płac, który powinien niedługo słabnąć - wskazuje Kamil Cisowski, analityk DI Xelion.

Kolor czerwony dominował za to na rynkach azjatyckich. Nikkei225 stracił ponad 0,9 proc. Hang Seng tuż przed zamknięciem sesji tracił z kolei 0,2 proc. Przed spadkami obronił się jedynie Kospi, który zaliczył symboliczny wzrost.

Dzisiaj kalendarz makro nie rozpieszcza inwestorów. Tak, jak to zostało już wspomniane, w Polsce numerem jeden będzie strategia Orlenu.