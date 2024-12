Ciekawiej zaprezentował się obrót, który liczony tylko dla spółek z koszyka blue chipów przekroczył 1,17 mld złotych, gdy na całym rynku zbliżył się do 1,40 mld złotych. Na plan pierwszy wybiła się spółka Pepco, której wyniki zostały dobrze przyjęcie przez rynek i nagrodzone zwyżką o 10,74 procent, gdy najmocniej graną spółką był bank PKO BP zbierający przeszło 180 mln złotych obrotu. Z perspektywy końca sesji widać, iż rozdanie było nieco bardziej dynamiczne od wyniku. W pierwszej fazie rozdania pojawiło się śródsesyjne cofnięcie, które sprowadziło WIG20 w okolice 2290 pkt. Impuls korekcyjny i próba realizacji zysków zostały jednak powtrzymane przez stronę popytową i finalnie sesję można uznać za nieudany atak podaży. W istocie, końcowy poziom WIG20 przełożył się na najwyższe zamknięcie dnia w aktualnej fali wzrostowej, ale z perspektywy technicznej sesję należy uznać za kolejny dzień konsolidacji w okolicy 2315 pkt. W praktyce rozdanie wtorkowe nie wniosło nowych treści. Aktualny pozostał poniedziałkowy sygnał, iż szybkie odrobienie blisko połowy półrocznej fali spadkowej staje się zachętą do realizacji zysków i wymaga skonsolidowania się rynku przed kolejnym ruchem. Na dziś trudno przesądzać o kierunku, ale konsolidacja po fali wzrostowej zawsze powinna być czytana jako zapowiedź kolejnego ruchu na północ, przynajmniej do czasu, aż rynek nie wybije się dołem z kreślonego układu. Prognozując zachowanie rynku na finałowych sesjach roku warto brać też pod uwagę kondycję giełd bazowych oraz większą zmienność, jaką będą generowały dane makro – zwłaszcza odczyty inflacji w USA – jak również decyzje Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej, które dziś jawią się jako najważniejsze wydarzenia ostatniego miesiąca roku.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.