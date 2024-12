Piątek na globalnych rynkach mijał pod znakiem oczekiwania na dane z amerykańskiego rynku pracy. W przedpołudniowej fazie handlu rynki wschodzące (MSCI EM), w tym GPW, notowały kontynuację odbicia, podczas gdy futures na indeksy w USA nieznacznie traciły. Obraz odmieniła publikacja z 14:30, która wypadła relatywnie blisko szacunków (227k vs 220k oczekiwanych). Umocniło to jednak oczekiwania wobec grudniowej obniżki stóp przez Fed (do ok. 87% prawdopodobieństwa wskazywanego przez rynek pochodnych na stopę). Odwróciło to nieco przepływy na rynkach, gdzie MSCI EM (w tym GPW) zaczęło tracić podczas gdy indeksy w USA wyznaczyły nowe historyczne maksima.

Reklama

Lokalnie, w ramach WIG20, warto wspomnieć o teście 200 PLN za akcję na notowaniach CD Projektu. Fixing wypadł nieco niżej jednak w dalszym ciągu było to 3,5% wzrostu. Na drugiej stronie tabeli w indeksie widniały dziś walory Pepco, które spadały o 4,63%. Na szerokim rynku warto wspomnieć wysokim TKO (rzędu ponad +80%) na akcjach Rafako po zawieszeniu handlu na +18%. Jest to najpewniej reakcja na doniesienia medialne dot. przyszłej działalności spółki.

Z rynkowego punktu widzenia dzisiejsza sesja ma charakter wygaszenia ostatniego impulsu wzrostowego, który przyniósł przekroczenie linii trendu spadkowego. Dzisiejsze maksimum sesyjne wyniosło 2328 pkt. podczas gdy fixing wypadł na 2310.

Konrad Ryczko Analityk

Makler Papierów Wartościowych