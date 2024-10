Apple z nowym rekordem przychodów w IV Kwartale. Czy AI zacznie odgrywać istotną rolę?

Wyniki przekroczyły oczekiwania analityków, osiągając skorygowany zysk na akcję w wysokości 1,64 USD (z wyłączeniem jednorazowej opłaty podatkowej UE), powyżej konsensusu wynoszącego 1,60 USD. Flagowy segment iPhone'a wykazał szczególną siłę ze sprzedażą na poziomie 46,22 miliarda dolarów, przewyższając prognozy analityków wynoszące 45,04 miliarda dolarów i pokazując wzrost o 5,5% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Kondycja finansowa

Dyrektor finansowy Luca Maestri poinformował o dobrych wynikach finansowych, z przepływami operacyjnymi w wysokości prawie 27 miliardów dolarów. Spółka utrzymała zobowiązanie wobec zwrotów dla akcjonariuszy, ogłaszając dywidendę gotówkową w wysokości 0,25 USD na akcję. Co istotne, Maestri podkreślił, że aktywna baza urządzeń Apple osiągnęła nowe rekordy we wszystkich produktach i segmentach geograficznych, wskazując na wysoki poziom lojalności i zadowolenia klientów.

Sukces iPhone'a i integracja AI

Najnowszy iPhone 16 pokazał dobrą dynamikę sprzedaży, a Tim Cook potwierdził szybsze tempo adopcji w porównaniu z serią iPhone 15. Szczególnie godnym uwagi jest pozytywna reakcja konsumentów na funkcje Apple Intelligence, co widoczne jest przez to, że najnowsza wersja iOS jest pobierana dwukrotnie szybciej niż zeszłoroczna aktualizacja. Niemniej jednak pewne wyzwania pozostają kłopotem dla Apple, ze sprzedażą w Chinach wynoszącą 15,03 miliarda dolarów, poniżej oczekiwanych 15,78 miliarda dolarów.

Wyniki portfela produktów i usług

Segmenty produktowe spółki wykazały zróżnicowane wyniki w poszczególnych kategoriach. Przychody z usług kontynuowały silną trajektorię, osiągając 24,97 miliarda dolarów, choć nieznacznie poniżej oczekiwań analityków. Segment ten utrzymuje wysoką marżę, stanowiąc ponad 26% całkowitych przychodów. Przychody ze sprzedaży komputerów Mac spełniły oczekiwania na poziomie 7,74 miliarda dolarów, podczas gdy przychody ze sprzedaży iPada wyniosły 6,95 miliarda dolarów. Dział Wearables, Home i Accessories wygenerował przychody w wysokości 9,04 miliarda dolarów. Łączne przychody z produktów osiągnęły imponujący poziom 69,96 miliarda dolarów, przekraczając oczekiwania wynoszące 69,15 miliarda dolarów, głównie dzięki silnym wynikom iPhone'a.

Dalsze perspektywy rozwoju

Apple zwiększa swoje nakłady inwestycyjne, które wzrosły o 2,91 miliarda do 9,45 miliarda dolarów kwartał do kwartału. Strategia dalszego rozwoju koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: rozszerzaniu możliwości AI poprzez Apple Intelligence, utrzymaniu dynamiki sprzedaży iPhone'a pomimo słabości w Chinach oraz rozwoju wysoko marżowego biznesu usługowego. Zdolność firmy do realizacji tych celów kluczowa dla utrzymania dalszego wzrostu. Inwestorzy będą uważnie śledzić szersze wdrażanie funkcji AI i ich wpływ na częstotliwość wymiany iPhone'ów, a także rozwój nowych kategorii produktów, takich jak Vision Pro.