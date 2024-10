Nasz rynek jednak pozostał całkowicie obojętny na to, co działo się w otoczeniu. W drugiej połowie notowań WIG20 znalazł się pod ostrzałem niedźwiedzi. Ich presja narastała z każdą godziną. WIG20 przed końcem notowań zjechał ponad 2 proc. pod kreskę i bezradnie mogliśmy jedynie obserwować, jaki będzie wymiar kary. Ostatecznie nasz flagowy indeks stracił w czwartek 2,4 proc. Jeśli ktoś liczył, że pieniądze, które wróciły do inwestorów po ofercie Żabki, z powrotem trafią na rynek i poprawią notowania naszych indeksów, to srodze się rozczarował.