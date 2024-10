Strategia rozwoju Żabki, obejmująca innowacyjne takie obszary, jak katering dietetyczny czy sklepy autonomiczne, i dynamiczny wzrost liczby placówek potwierdzają skuteczność modelu biznesowego.

Wejście Żabki na giełdę przyciągnie nie tylko lokalnych inwestorów, ale także zagraniczne fundusze ETF. Analitycy Trigona spodziewają się, że włączenie akcji do indeksów MSCI może wygenerować dodatkowy popyt rzędu 0,8–1,2 mld zł. W przypadku Allegro najpierw nastąpiło włączenie do indeksów FTSE, a potem dopiero do MSCI. Oba wygenerowały duży popyt instytucji.

Warto również zwrócić uwagę, że inwestorzy instytucjonalni, którzy aktywnie zarządzają funduszami, będą dążyć do wygenerowania alfy i mogą wyprzedzać te ruchy. Żabka w momencie debiutu od razu zostanie zakwalifikowana do mWIG40. Pozostaje pytanie, jak szybko wskoczy do WIG20. Pierwsza szansa będzie w dniu debiutu, lecz kurs musiałby się podwoić. Bardziej prawdopodobny scenariusz jest podczas rewizji kwartalnych i wydaje się, że pod to będą się pozycjonować rodzime fundusze.

Sukces oferty Żabki może stać się katalizatorem dla innych firm rozważających debiut giełdowy, potencjalnie ożywiając rynek IPO w Polsce. To z kolei wzmocni pozycję GPW jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów i emitentów.