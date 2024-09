Pierwsze dane z USA w tym tygodniu rozczarowują

Najgorzej radzi sobie Nasdaq 100, który spada o prawie 1,5%. Podobne nastawienie widać na Starym Kontynencie. Francuski CAC40 traci ok. 0,6%, niemiecki DAX spada 0,6%, a włoski IT40 traci -1,2%. Spadki widać także na polskim rynku. WIG traci prawie 0,9%, a WIG20 spada o ok. 1%.

Pierwsze z istotnych serii danych z amerykańskiego rynku pracy okazały się lekko rozczarowujące. Indeks ISM dla przemysłu wyniósł 47,2 wobec prognozowanych 47,5. Różnica ta, choć negatywnie odebrana przez rynek, dalej nie jest na tyle duża, by sugerować umocnienie się scenariusza obniżki stóp procentowych we wrześniu o 50 pb, co obecnie pozostaje jednym z głównych zainteresowań inwestorów na amerykańskim rynku.

Volkswagen poinformował o rozważaniu historycznego ruchu. Po raz pierwszy w swojej 87-letniej historii spółka rozważa zamknięcie fabryki w Niemczech. Stanowi to wyraźny sygnał problemów europejskiego rynku związanego z presją cenową ze strony azjatyckiej konkurencji. Zgodnie ze stanowiskiem spółki obecne problemy mogą wykraczać znacznie poza zwykłe “obcinanie kosztów”, stąd zarząd nie może wykluczyć tak radykalnych kroków, jak zamknięcie fabryki oraz wycofanie się z programu ochrony zatrudnienia, jaki obowiązywał w spółce od 1994 r.

Na polskim rynku wypowiedzi ministra aktywów państwowych wprowadziły dodatkową zmienność na notowaniach spółek energetycznych. Zgodnie z obecną narracją decyzja odnośnie rozwiązania kwestii aktywów węglowych ma zapaść w ciągu roku. Dalej szczegóły dotyczące choćby kierunku decyzji nie są znane. Jedynym zapewnieniem pozostaje kwestia innego podejścia od propozycji wcześniejszego rządu. Dla akcji spółek energetycznych kwestia wydzielenia aktywów węglowych pozostaje jednym z najważniejszych tematów kształtujących notowania, gdyż wraz z pozbyciem się przez spółki z bilansów aktywów węglowych będą one mogły liczyć m.in. na większą dostępność do finansowania kluczowych inwestycji w obszarze transformacji energetycznej. W subindeksie WIG-Energia wzrostom przewodzi EC Będzin na fali wczorajszej informacji o nowej umowie. Spółka zyskuje dziś ponad 16%.

Spadki kontynuuje za to największa gwiazda amerykańskiego rynku ostatniego roku. Nvidia spada dziś na otwarciu sesji w okolice 112 $, co oznacza ok. 6% spadek. Przeceny widać także na notowaniach Intela. Spółka spada o ok. 5%, po wczorajszym wzroście na fali zapowiedzi prezentacji nowego planu kierunku rozwoju spółki. Jednym ze scenariuszy pozostaje podzielenie biznesu spółki i tym samym odciążenie perspektywicznych flagowych projektów od ciążących na wynikach segmentów. Dziś jednak nastroje inwestorów w segmencie technologicznym pozostają negatywne.