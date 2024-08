W tym kontekście i przy ostatnio obserwowanej zmienności, spadek WIG20 o 0,2 procent trudno uznać za poważne odchylenie od postawy rynków bazowych. Również obrót w koszyku blue chipów wskazuje na spadek emocji. Licznik indeksu pokazał dziś 822 mln złotych, co oznacza zredukowanie aktywności rynku wobec sesji czwartkowej o około 20 procent. Wyciszająco działało kalendarium makro, w którym nie było ważnych danych w USA, a europejskie odczyty inflacji nie były w stanie konkurować z dominującymi pytaniami o stan gospodarki amerykańskiej. Spokojna sesja wpisała się w obraz techniczny WIG20, który na zamknięciu tygodnia sprowadził się do podtrzymania położenia indeksu na poziomach zbliżonych do poniedziałkowego otwarcia. Niemniej, bilansem tygodnia jest też potężna luka-opór na wykresie WIG20, która rzuciła indeks na linię trendu hossy prowadzoną od dołka bessy z 2022 roku. W krótszej perspektywie dominuje zamknięcie w strefie 2300-2200 pkt., ale to kształt świecy tygodniowej – drobny korpus z dwoma dynamicznymi cieniami – najlepiej podkreśla niepewność rynku, co do dalszego scenariusza. W przyszłym tygodniu kalendarium makro zostanie zdominowane przez środowe odczyty inflacji CPI w USA. Czekając na dane warto pamiętać, iż po ostatnich wydarzeniach uwaga rynku przesunęła się nieco z problemu inflacji na problem podtrzymania wzrostu gospodarczego i kondycji rynku pracy. W efekcie, niezależnie od tego na ile przesadzone były reakcje rynku na ostatnie odczyty Departamentu Pracy w USA, układ sił uległ zmianie i teraz w raportach rynek szuka potwierdzeń i zaprzeczeń ryzyka recesji. Gracze nie powinni też stracić z pola uwagi sytuacji na Bliskim Wschodzie. W części komentarzy pojawiają się scenariusze, iż Izrael zostanie zaatakowany symbolicznie w okolicy wtorkowego święta w tym kraju. W tym układzie sił rola GPW – z akcentem na WIG20 – jawi się jako napisana przez postawy rynków bazowych i od wygaszenia ostatnich spadków na świecie lub ich kontynuacji w największym stopniu będzie zależał kierunek wyjścia WIG20 z konsolidacji w strefie 2300-2200 pkt.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.