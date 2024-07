Pierwsza sesja nowego tygodnia w Warszawie rozpoczęła się od umiarkowanych zwyżek głównych indeksów. Godzinę po rozpoczęciu poniedziałkowych notowań indeks WIG20 znajdował się o prawie 0,3 proc. na plusie. Rynki akcji z ulgą przyjęły wyniki pierwszej tury wyborów parlamentarnych we Francji, które wygrało skrajnie prawicowe Zgromadzenie Narodowe, ale bez uzyskania większości parlamentarnej. Taki rozwój wypadków został pozytywnie przyjęty przez inwestorów, ale nastroje na giełdach w Europie nie są przesadnie optymistyczne. Większość głównych indeksów na zachodnioeuropejskich giełdach wystartowała na plusach , ale zasięg zwyżek jak na razie jest ograniczony. Wyjątkiem jest francuski parkiet, gdzie inwestorzy przejawiają dużo większą ochotę do zakupów akcji, co przekłada się na ponad 2 proc. wzrostu indeksu CAC40. Warto jednak zauważyć, że minionym tygodniu na tle innych europejskich wskaźników radził sobie od wyraźnie słabiej.

Umiarkowany optymizm w Warszawie

Na krajowym parkiecie większość spółek z WIG20 kontynuuje pozytywny trend, choć tempo zwyżek nie wygląda zbyt przekonująco. Jeśli chodzi o ich zasięg to pozytywnie wyróżniają się walory Orange Polska, drożejąc o ponad 2 proc. Do łask wróciły papiery PGE, próbując odrabiać straty z piątkowej przeceny. Na lekkich plusach notowane są także papiery większości banków, gdzie negatywnym wyjątkiem jest mBank, którego kurs znalazł się pod kreską. Na celowniku sprzedających znalazły się ponadto akcje CD Projektu i Grupy Kęty. Do pozbywania się walorów tej ostatniej spółki skłoniła inwestorów nowa rekomendacja jednego z biur maklerskich.

Pozytywne nastroje przeważają na szerokim rynku, gdzie w niewielkiej przewadze są drożejące papiery. Patrząc pod kątem poszczególnych segmentów lepiej wypadają średnie spółki z indeksu mWIG40. Zwyżkom w tym gronie przewodzą walory producentów gier 11 bit studios i CI Games, zyskując odpowiednio 2,9 proc. i 1,8 proc. Z kolei wśród „maluchów” z indeksu sWIG80 pozytywnie wyróżniają się akcje Creepy Jar i Compa, drożejąc odpowiednio o 5,5 proc. i 4,9 proc..