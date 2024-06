Napiszę o piłce. Nie tylko dlatego, że to temat wieczny, choć również. Jestem przekonany, że niezależnie od katastrof, rewolucji technologicznych, zmiany klimatu, podboju Marsa i innych wydarzeń czekających nas w najbliższych dziesięcioleciach, w piłkę nożną będzie się grało – i będzie ona oglądana – co najmniej do końca XXI wieku.