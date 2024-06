Posiedzenie Fedu lekko ostudziła pozytywny wydźwięk danych o CPI, choć ciężko mówić o tym, by wystąpienie Powella było wyjątkowo jastrzębie. Raczej pozostało zgodne z ogólną narracją, której mogliśmy się spodziewać. Mimo to, rynku zareagowały lekką korektą optymizmu, a dzisiejsza sesja na Starym Kontynencie jasno pokazała kierunek południowy.

Notowania niemieckiego DAXa spadają ponad 1,8%, IT40 spada o 2,2%, a francuski CAC40 traci 2%. Widać, że wisząca nad Europą duża niepewność spowodowana wyborami do Parlamentu Europejskiego dalej pozostaje obciążeniem dla notowań. W przypadku Niemiec dodatkowym czynnikiem pozostaje kwestia potencjalnej wojny celnej między UE a Chinami w związku z importem przez Stary Kontynent samochodów elektrycznych. W szczególności obciążyłaby ona producentów samochodów z Europy, którzy stanowią istotny udział w indeksie DAX.

W USA na razie widać lekkie zatrzymanie pozytywnych nastrojów. S&P 500 traci 0,1%, a Dow Jones spada o prawie 0,7%. Wzrosty widać natomiast dalej na indeksie Nasdaq100, który wypychany jest ostatnio przede wszystkim przez rosnące dynamicznie notowania Apple oraz Broadcom, którego ostatnio pokazane wyniki okazały się mocniejsze od oczekiwań.

Uwagę inwestorów przykuwa dzisiaj także Tesla wobec wpisu Elona Muska na mediach społecznościowych dotyczącego potencjalnie pozytywnego rozpatrzenia trwającej batalii o wypłacie dla niego 56 mld $ premii oraz o relokacji spółki do Texasu. Te dwie kwestie będą głównym tematem dzisiejszego corocznego spotkania akcjonariuszy, a pozytywne rozpatrzenie obydwóch może oznaczać utrzymanie przez spółkę wewnętrznej zgodności co do przyszłych kierunków rozwoju, co w przypadku tak zmiennej spółki jak Tesla jest szczególnie potrzebne. Stąd notowania producenta elektrycznych aut rosną dziś pod wpływem doniesień o większościowym poparciu dla pomysłów Muska. Należy jednak pamiętać, że to wszystko są na razie plotki, a jeżeli decyzja okaże się inna, to podbudowane dodatkowo dzisiejszymi wzrostami notowania Tesli może czekać jeszcze większa korekta.

