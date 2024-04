W bieżącym sezonie walnych zgromadzeń w większości spółek dojdzie do aktualizacji polityk wynagrodzeń kadry zarządzającej. Z uwagi na znieczulicę regulacyjną dokumenty przygotowane cztery lata temu pozostawiały wiele do życzenia, a nawet mogły prowadzić do wielu ryzyk. Dlatego warto wykorzystać obowiązek aktualizacji do wypracowania polityki wynagrodzeń, co pozwoli na właściwe funkcjonowanie spółek w długim okresie.