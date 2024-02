Pomimo pewnych paradoksów, takich jak jastrzębie komentarze bankierów FED co do szybkości obniżek procentowych oraz spadki w sektorze bankowym związane z ryzykiem płynnościowym w New York Community Bancorp, rynek zyskuje na fali wzrostów cen akcji Meta Platforms oraz Microsoft. Lepsze nastroje pobudzają również doniesienia o tym, że amerykańscy menedżerowie spółki Tesla zostali zobowiązani do oceny, czy rola każdego z członków ich zespołu jest wystarczająco krytyczna. Szanse na cięcia miejsc pracy, a w oczach inwestorów działanie poprawiające potencjalnie metryki efektywności i marżowości przysłaniają ponure komentarze decydentów z FED.

W wywiadzie dla CNBC Neel Kashkari, prezes Rezerwy Federalnej w Minneapolis, skomentował obecne tło makroekonomiczne w USA i kwestie polityki monetarnej w sprawie stóp procentowych. Kashkari stwierdził, że obecna polityka pieniężna może nie wywoływać tak dużego nacisku na popyt, jak się może wydawać. W kontekście danych o inflacji podkreślił, że kilka kolejnych miesięcy dobrych odczytów pozwoli na pewność powrotu do poziomu 2%. Jeśli rynek pracy pozostanie silny, obniżanie stóp procentowych będzie procesem relatywnie powolnym - dodał bankier. Kashkari sugeruje, że na obecną chwilę wydaje się odpowiednie przeprowadzenie 2-3 obniżek stóp procentowych w tym roku, tymczasem rynek wciąż wycenia około 5 takich cięć.

Dzisiejsza sesja na europejskich giełdach zaznacza się umiarkowanymi spadkami. Niemiecki indeks DAX stracił 0,67%, a francuski CAC 40 odnotował spadek o 0,36%. Niezwykła wydaje się odporność polskiego indeksu WIG20, który mimo ogólnego trendu zniżkowego zanotował wzrost o 0,65%, stając się liderem wśród innych indeksów w Europie. W przeciwieństwie do europejskich rynków, amerykańskie indeksy prezentują się lepiej. NASDAQ zyskuje obecnie 0,7%, a S&P 500 notuje wzrost o ponad 0,66%.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB