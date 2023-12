Poranek maklerów: S&P 500 coraz bliżej historycznego szczytu

W godzinach porannych w Azji nastroje są mieszane – silnie drożeje Nikkei, ale około procentową przecenę notuje Hang Seng. Bank Japonii nie dokonał żadnych zmian w polityce monetarnej, ale reakcja rynku walutowego jest dość spokojna – jen traci do dolara tylko 0,5%. Kontrakty na indeksy amerykańskie zachowują się neutralnie, te na europejskie delikatnie sugerują ewentualną chęć częściowego równania do wczorajszych wzrostów z USA na otwarciu, co oznacza, że Warszawa mogłaby na początku dnia kontynuować wzrosty. Kalendarz makroekonomiczny nie zawiera dziś danych, które mogłyby wyraźnie wpłynąć na rynek, zapewne dalej będą próbowali to robić członkowie FOMC. Wczoraj do chóru głosów, że marzec to zbyt wczesny termin pierwszej obniżki dołączyły M. Daly oraz L. Mester (obie będą głosowały w przyszłym roku, należą również do najbardziej wpływowych osób w Komitecie, pełniąc funkcję „swing votes”), ale rynek wciąż wydaje się nie słyszeć tych deklaracji. Po wczorajszych silnych wzrostach ciekawa sesja czeka nas zapewne na rynku ropy, podane zostaną dane API o zapasach.

Mocne banki w Warszawie

Adam Anioł, BM BNP Paribas Bank Polska

Po bardzo udanym zeszłym tygodniu, poniedziałek przyniósł stonowanie nastrojów na głównych parkietach, w szczególności w Europie. Niemiecki DAX czy francuski CAC40 straciły w okolicy 0,50%. Inwestorów z Frankfurtu nad Menem nie wspierał odczyt indeksu Instytutu Ifo. Wskaźnik obrazuje nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców. Odczyt grudniowy okazał się słabszy od oczekiwań (86,4 pkt. vs 87,8 pkt.), a także od poziomu z listopada (87,2 pkt.). Zdecydowanie lepiej radziły sobie indeksy za oceanem, gdzie wsparciem pozostawał gołębi wydźwięk ostatnich komentarzy członków Fed. Indeks S&P500 zyskał 0,45% zbliżając się do historycznego szczytu z początku 2022 r. Z kolei swój historyczny rekord w cenach zamknięcia poprawił technologiczny Nasdaq100, który zyskał ponad 0,60% i przekroczył poziom 16 729 pkt.

Na GPW również panował optymizm, chociaż przebieg sesji był bardzo spokojny, a więcej zaczęło się dziać pod koniec handlu. WIG20 finalnie zyskał ponad 0,60% przy obrotach na poziomie 0,9 mld PLN. W czołówce blue chips znalazł się sektor bankowy, a notowania PKO BP oraz Pekao SA przekroczyły 2,0%. Na drugim biegunie znalazł się kurs Asseco Poland ze spadkiem 3,30%. Na uwagę zasługuje segment średnich spółek, gdzie mWIG40 zyskał 1,32%. Indeks zakończył handel na poziomie 5835 pkt. i tylko 20 pkt. dzieli go od osiągnięcia nowego historycznego maksimum (ATH).

Tak jak wspominaliśmy we wczorajszym komentarzu, kalendarium makroekonomiczne w przedświątecznym tygodniu jest relatywnie puste, w szczególności w dniu dzisiejszym. Poznamy jedynie decyzję co do poziomu stóp procentowych na Węgrzech oraz finalny odczyt inflacji konsumenckiej w strefie euro, który nie cieszy się już takim zainteresowaniem jak wstępna publikacja. W rezultacie decyzjami inwestorów w większym stopniu kierować będą nastroje rynkowe. A te wg popularnego wskaźnika przygotowywanego przez CNN, czyli Fear&Greed Index pozostają bardzo dobre. Od piątkowej sesji znajdują się w strefie „ekstremalnej chciwości” – ostatni poziom 75 pkt. widziany był na początku sierpnia br. Bardziej niedźwiedzi inwestorzy odczytują ten poziom jako kontrariański sygnał końca wzrostów. Rzeczywiście, ostatnie dni przyniosły wyhamowanie dynamiki wzrostów a prawdopodobieństwo korekty narasta. Jednak jak pokazuje historia, wspomniany wskaźnik powyżej poziomu granicznego, czyli 75 pkt. znajdował się nawet kilka tygodni czy miesięcy.

WIG20USD sugeruje hossę w 2024 r.?

Piotr Neidek, BM mBanku