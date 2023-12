Niemiecki DAX zyskał 0,25%, francuski CAC40 dodał 0,33%, a szwajcarski SMI zamknął się 0,47% wyżej. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie także przeważał kolor zielony, ale wzrosty również były ograniczone. WIG20 zyskał dziś 0,32%, a wśród największych spółek najlepiej poradziły sobie akcje PKN Orlen, CD Projekt i Dino Polska. Patrząc na inne kraje, w tyle pozostały indeksy z Portugalii, Hiszpanii, czy Australii.

Jeśli chodzi o Wall Streett,obserwujemy mieszane nastroje. Ostatnia sesja ubiegłego tygodnia zamknęła się niewielkimi wzrostami, z kolei dziś nie pojawiły się żadne ważne dane z amerykańskiej gospodarki, dlatego też brakuje pretekstu do większego ruchu. W momencie przygotowywania tego komentarza S&P500 notowany jest w rejonach poziomu odniesienia, Dow Jones zyskuje 0,27%, a Nasdaq-100 dodaje 0,25%. Z kolei Russell 2000 zrzeszający spółki o mniejszej kapitalizacji traci 0,35%. Od jutra sytuacja może stać się jednak nieco ciekawsza. We wtorek opublikowane zostaną dane inflacji z USA za listopad. Oczekuje się, że inflacja spowolni do 3,1% wobec 3,2% w październiku. W środę poznamy z kolei decyzję FOMC w sprawie poziomu stóp procentowych. O ile sama decyzja nie będzie zaskoczeniem-stopy zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie, tak inwestorów będą interesowały opublikowane przez Fed projekcje makroekonomiczne. Najważniejszym pytaniem jest, to kiedy członkowie Fed zdecydują się na cięcia stóp procentowych i jaka będzie skala obniżek w 2024 roku. Odpowiedzi na te pytania inwestorzy będą szukali w wydanym oświadczeniu, jak i podczas konferencji prasowej. W tym tygodniu (czwartek) opublikowane zostaną również dane o sprzedaży detalicznej za listopad z USA, a o stopach zdecydują także EBC i BoE. Poza tym czekają nas publikację danych o inflacji PPI z USA, a także wstępne dane PMI dla USA i państw europejskich. Dlatego też o ile dziś zmienność na głównych indeksach jest niewielka, tak tydzień zapowiada się bardzo ciekawie.

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

