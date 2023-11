Wyprzedaż na rynkach po Black Friday

Ocenia się, że w sam „Czarny Piątek” Amerykanie wydali w zakupach online blisko 10 mld dolarów, co stanowi 7,5% wzrost w ujęciu rocznym. Mimo pozytywnych wyników nie obserwujemy raczej pozytywnych nastrojów na najważniejszych rynkach, a co więcej, spora wyprzedaż miała miejsce na polskim rynków.

Mocny wzrost sprzedaży online w USA oraz na całym świecie to efekt zwiększonego marketingu, przede wszystkim w postaci reklamy w mediach społecznościowych oraz działań influencerów. Jednocześnie amerykańscy komentatorzy wskazują na to, że potężny wzrost zakupów widać nie tyle w handlu online, co z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Pomimo niezbyt dużego zadowolenia inwestorów i słabego początku sesji dla szerokiego rynku, widzimy dosyć spore wzrosty takich spółek jak Amazon czy Walmart. Jedną z gwiazd amerykańskiej sesji na Wall Street jest Shopify, kanadyjska spółka notowana na Nasdaqu. Spółka wskazała, że miniony Black Friday był najlepszym w całej historii firmy. Na godzinę 17:00 S&P 500 traci 0,11%, ale Nasdaq zalicza niewielki wzrost na poziomie 0,06%.

Niestety w przypadku polskiego rynku jest znacznie gorzej. Indeks WIG20 stracił 0,93%, choć w pewnym momencie był zdecydowanie najgorszym indeksem w Europie. Traciły przede wszystkim banki, ale również spółki detaliczne takie jak Pepco czy również Allegro, który pomimo mocnego wzrostu ruchu na platformach dzisiaj nie ma się najlepiej. Z drugiej strony mamy potężne wzrosty spółek energetycznych, a przede wszystkim PGE i mniejszego ZE PAK. Wspólna spółka PGE PAK Energia Jądrowa otrzymała decyzję Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która pozwala na budowę drugiej elektrowni jądrowej przy współpracy z koreańskim kontrahentem KHNP. PGE zyskiwał niemal 6%, a ZE PAK prawie 2%.

Warto w tym tygodniu zwrócić uwagę na dwa ważne wydarzenia. Pierwszym z nich będzie spotkanie OPEC+ w czwartek, które potencjalnie miałoby przynieść kolejne cięcie produkcji ze strony kartelu. Oprócz tego w ten sam dzień poznamy publikacje inflacji PCE z USA, choć ta raczej nie skłoni Fed ku kolejnej podwyżce.

Michał Stajniak, CFA