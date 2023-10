Poranek maklerów – Czekając na wystąpienie szefa Fedu

Po dwóch wzrostowych sesjach, wczoraj Russell 2000 ponownie zanurkował na południe. Indeks małych spółek od początku miesiąca próbuje utrzymać się w strefie długoterminowego wsparcia. Jednakże nadal brakuje silnej kontry popytu, dzięki której doszłoby do wyłamania kilkutygodniowej linii trendu spadkowego. Szeroki rynek jak na razie nie pomaga. S&P 500 finiszował wczoraj pod kreska (1,3%) a luka bessy wciąż nie została domknięta. Pod ruchome wsparcie cofnął się DJIA. Indeks największych amerykańskich spółek stracił jeden procent i ponownie przebywa poniżej średniej dwustusesyjnej. Jednakże po środowej przecenie temat oG&R może się zdezaktualizować.

Nad Wisłą ponownie pojawiły się niedźwiedzie. Czerwień widoczna była zarówno w drugiej jak i trzeciej linii GPW. Jak na razie sWIG80 przebywa powyżej wybitych oporów, a miejsca do bezpiecznej korekty ma jeszcze trochę. Problemem dla byków pozostaje niedomknięta luka hossy obecna na tygodniowym wykresie WIG i WIG20. Jak pokazuje historia ostatnich dekad, tego typu okna mają tendencję do ściągania rynku na południe. Biorąc pod uwagę fakt, że indeks dwudziestu największych spółek jest blisko szczytów, to dla byków lepiej by było, aby domknąć lukę wcześniej niż później. Ewentualny atak lipcowego sufitu, bez wcześniejszego cofnięcia w okolice 2000 punktów, prawdopodobnie zakończyłby się pułapką hossy. Dalsze wzrosty blokowane są także przez wyłamaną linię trendu wzrostowego, pod którą we wtorek zatrzymał się indeks.