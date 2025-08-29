Grupa VeloBanku ściąga kolejnego znanego eksperta krajowego rynku kapitałowego, tym razem do swojego towarzystwa funduszy inwestycyjnych -Noble Funds TFI. Według niepotwierdzonych informacji „Parkietu” do zarządu Noble Funds TFI ma trafić Marcin Żółtek. Żółtek obecnie zatrudniony jest w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe jako dyrektor ds. finansowania. Ma jednak wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi. W latach 2019 – 2023 był wiceprezesem jednego z największych towarzystw – TFI PZU. Wcześniej był prezesem PTE PZU, zaś do 2017 r. Żółtek był prezesem Avivy PTE, mającego wówczas pod zarządzaniem 30 mld zł aktywów i będącego drugim co do wielkości otwartym funduszem emerytalnym. Grupa VeloBanku do momentu publikacji tego tekstu nie odpowiedziała na nasze pytania o powołanie Marcina Żółtka do zarządu.

Reklama

VeloBank buduje kadry

Kadrowe transfery do VeloBanku trwają. Jak pisaliśmy przed trzema tygodniami, na czele nowo powstającego biura maklerskiego stanął Grzegorz Zawada, który przez ostatnie lata kierował BM PKO BP. - – Biuro maklerskie to naturalne uzupełnienie oferty VeloBanku, rozwijanej przez nasz zespół wysokiej klasy specjalistów z obszaru finansów i zarządzania. Przyciągamy również kolejnych topowych menedżerów. Naszym celem jest stworzenie najlepszego biura maklerskiego, szczególnie dla klientów z segmentu private banking – mówił na naszych łamach Adam Marciniak, prezes VeloBanku.

Czytaj więcej Biura maklerskie VeloBank wchodzi w biznes maklerski z przytupem Grzegorz Zawada stanął na czele nowo powstającego biura maklerskiego VeloBanku. W pierwszej kolejności chce się ono skupić na klientach indywidualnych, zwłaszcza private bankingu.

VeloBank powstał jesienią 2022 r. w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, którą przeprowadził Bankowy Fundusz Gwarancyjny we współpracy z Bankiem Pekao i Systemem Ochrony Banków Komercyjnych.