PPK z najsłabszym miesiącem od ponad dwóch lat

Po raz pierwszy od ponad dwóch lat w ujęciu miesięcznym aktywa PPK się skurczyły – wyliczył serwis Analizy.pl. To oczywiście skutek październikowych zniżek notowań krajowych akcji i obligacji. W październiku do PPK – podobnie jak w poprzednich miesiącach – popłynęło około 0,5 mld zł. Stopy zwrotu sprawiły jednak, że wynik zarządzania (minus 0,77 mld zł) przewyższył efekt wpłat. We wrześniu wynik zarządzania także negatywnie wpłynął na aktywa PPK, ale odjął jedynie 0,03 mld zł. Październik jak na razie jest najgorszym w tym roku miesiącem dla pracowniczych planów kapitałowych. Wcześniej miano to przypisane było do lipca. Wówczas jednak ujemny wynik zarządzania z nawiązką pokryły wpłaty do funduszy emerytalnych. Najlepszymi zaś miesiącami pod względem wyników PPK były luty i marzec.