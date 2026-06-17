Compremum znowu chce osiągać istotne przychody z realizacji projektów deweloperskich. Łukasz Fojt, wiceprezes spółki, informuje, że do grupy została włączona firma Cornetto Baltic, która posiada nieruchomość położoną nad morzem, w Rogowie, i rozpoczęła realizację budynku mieszkalno-hotelowego. Znajdzie się w nim 110 apartamentów i mieszkań o łącznej powierzchni około 4,5 tys. mkw. Obecnie na tym terenie prowadzone są prace rozbiórkowe oraz budowlane prace przygotowawcze. Budynek ma być oddany do użytku w 2027 r.