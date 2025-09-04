Insiderzy znów aktywni na krajowym parkiecie

Stan posiadania zwiększył także prezes Mirbudu. Kierujący spółką Jerzy Mirgos na zakup kolejnych walorów przeznaczył ok 335 tys. zł. Co ciekawe, kurs akcji Mirbudu, mimo korekty znajduje się blisko majowego szczytu wszech czasów, co może stanowić dla inwestorów pozytywny sygnał wiary w dalszy wzrost budowlanej spółki. Tylko w ciągu ostatniego roku jej akcje przyniosły ok. 25 proc. zysku, a stopa zwrotu za ostatnie trzy lata to aż niemal 350 proc.

Do aktywnych od dłuższego czasu insiderów można także zaliczyć prezesa Lokum Dewelopera Bartosza Kuźniara, który dokupił kolejne akcje, a na zakup których tylko w sierpniu przeznaczył blisko 170 tys. zł. Zakupy kontynuowało także dwóch insiderów z PKP Cargo – wiceprezes ds. restrukturyzacji PKP Cargo Paweł Miłek oraz wiceprzewodniczący rady nadzorczej Marcin Wojewódka, który do końca 2024 r. pełnił obowiązki prezesa spółki. Obaj są aktywni od dłuższego czasu, ale w połowie roku ich zakupy przybrały na sile. W sierpniu były kontynuowane, choć już na mniejszą skalę. Warto przypomnieć, że sytuacja finansowa kolejowej spół ki jest daleka od ideału. PKP Cargo jest w trakcie wdrażania planu restrukturyzacji, który ma na celu przywrócenie rentowności spółki, zapewnienie jej długoterminowego rozwoju oraz odzyskanie płynności finansowej.

Insiderzy realizują zyski

Nie brakowało też insiderów, którzy zdecydowali się na sprzedaż części posiadanych akcji, nierzadko wykorzystując trwający od dłuższego czasu trend wzrostowy notowań. Szczególnie aktywni byli akcjonariusze banków. W sierpniu po stronie sprzedających ujawnił się Cezary Kocik, prezes mBanku. Z komunikatu spółki wynika, że ostatnio spieniężył 1535 akcji (po kursie 866,2 zł), inkasując za nie ponad 1,3 mln zł. Nie był on jedyną osobą z kierownictwa banku, która zdecydowała się na taki krok. Nieco mniejszy pakiet akcji o wartości ponad 0,5 mln zł sprzedał również dyrektor zarządzający Michał Popiołek. Warto przypomnieć, że insiderzy mBanku byli także bardzo aktywni w poprzednich miesiącach, chętnie realizując zyski z posiadanych papierów.

Pakiet akcji Santander Banku Polska o wartości 542 tys. zł spieniężył wiceprezes tego kredytodawcy Andrzej Burliga. Akcje banków były jednym z motorów hossy na GPW, przynosząc swoim posiadaczom tylko w tym roku wysokie, kilkudziesięcioprocentowe stopy zwrotu. Po ogłoszeniu w drugiej połowie sierpnia przez rząd planów podwyżki podatku CIT dla banków nastroje wokół sektora pogorszyły się, a kursy weszły w korektę.

Bardzo ciekawe roszady nastąpiły w akcjonariacie Medicagorithmics. Główny akcjonariusz, amerykański fundusz BioFund, spieniężył pakiet 15 proc. akcji spółki za blisko 50 mln zł, które trafiły w ręce krajowych instytucji oraz znanego inwestora Mariusza Książka, posiadającego udziały w kilku innych giełdowych spółkach. Po transakcji BioFund nadal pozostaje największym akcjonariuszem, posiadając ok. 35 proc. udziału w akcjonariacie i zadeklarował, że zamierza pozostać strategicznym, długoterminowym inwestorem spółki.