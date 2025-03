Grupa Pracuj chce w 2025 r. rosnąć szybciej niż inflacja

Wypłacona w tym roku dywidenda ma być najwyższa w giełdowej historii Grupy Pracuj, choć nie będzie to znaczący wzrost: zarząd rekomenduje 2,1 zł na akcję. To tylko o 5 proc. więcej niż rok wcześniej, pomimo że przy 93-proc. wskaźniku konwersji gotówki i przy spadku zadłużenia (zadłużenie netto w relacji do kapitału własnego zmalało do 0,17 z 0,44 przed rokiem) spółka mogłaby przeznaczyć na dywidendę więcej niż 143 mln zł., czyli 69 proc. ubiegłorocznego zysku netto.

Przemysław Gacek, współzałożyciel i prezes Grupy Pracuj, przyznał podczas czwartkowej prezentacji wyników za IV kwartał i cały 2024 rok, że dywidenda mogłaby być wyższa, lecz na decyzję zarządu wpłynęły plany nowych projektów. Jak przypominał, spółka, która niedawno wydała 20 mln zł na przejęcie 65,5 proc. udziałów Kadromierza, niedługo ma zwiększyć swój udział w biznesie na Ukrainie, gdzie kontrolowany przez nią serwis Robota.ua jest liderem rynku ogłoszeń o pracy.

Do tego Grupa Pracuj cały czas pracuje nad kolejnymi przejęciami. – Mamy apetyt na akwizycje, ale nie chodzi o to, by kupować na prawo i lewo – zaznaczał Przemysław Gacek, zapowiadając, że więcej o planach spółki zarząd opowie w maju, gdy – wraz z publikacją wyników za I kwartał – przedstawi też nową strategię Grupy Pracuj na najbliższe trzy lata. Wiadomo jednak, że spółka zamierza wzmacniać swoją pozycję wiodącej platformy HR Tech w Europie – zarówno organicznie, jak też przez przejęcia (szczególnie w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim).

Zarówno prezes Gacek, jak też pozostali członkowie zarządu Grupy Pracuj, podkreślali, że 2024 rok firma zakończyła z bardzo dobrymi wynikami – zwłaszcza jak na niezbyt sprzyjające otoczenie rynkowe, w tym widoczne w Polsce i w Niemczech wyhamowanie rekrutacji. Pomimo to zwiększyła sprzedaż na wszystkich rynkach swej działalności, a jej skonsolidowane przychody wzrosły do rekordowych 770 mln zł, czyli o 6,3 proc. w ujęciu rocznym. O 5 proc., do 346,9 mln zł wzrosła skorygowana EBITDA Grupy Pracuj (przy 45 proc. marży skorygowanej EBITDA). Jeszcze szybciej, bo o 11,2 proc., do prawie 209 mln zł zwiększył się skonsolidowany zysk netto – w czym pomógł też spadek kosztów finansowych.

Rafał Nachyna, dyrektor operacyjny Grupy Pracuj zaznaczał, że bardzo dobre w ubiegłym roku wyniki finansowe spółki, to efekt skutecznej realizacji jej strategii i koncentracji na efektywności operacyjnej. W Polsce, gdzie portal Pracuj.pl jest liderem rynku ogłoszeń o pracy, ubiegłoroczne osłabienie rekrutacji w segmencie specjalistów (white collar), spółka wyrównała wzrostem aktywności w rekrutacji pracowników fizycznych i pomocniczych (blue and pink collar), a także 11 proc. wzrostem cen ogłoszeń kierowanych do specjalistów. Dynamiczny wzrost liczby ogłoszeń (36 proc.), a także wzrost ich średnich cen zanotował serwis Robota.ua, co przełożyło się na 26 proc. wzrost przychodów ukraińskiego biznesu Grupy Pracuj, do 52,4 mln zł.