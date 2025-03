Kina szukają pieniędzy na laserowe projektory. Uratuje je FEnIKS?

Małe kina mogą liczyć na pieniądze, ale muszą rozszerzyć działalność

Przedstawiciele resortu kultury i funduszy przyznali podczas posiedzenia podkomisji, że programy realizowane w ramach KPO, za które odpowiadają nie mogą być wykorzystane przez kina na projektory. Wyjątek – wskazywała dyrektor Martyna Olszewska (MFiPR) – stanowi – tzw. inwestycja A121, popularnie zwana HoReCa.

Jest to jednak program skierowany do nielicznych. Chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym także z PKD charakterystycznym dla kin, ale tylko dla takich które wykorzystałyby wsparcie na cele rozwojowe, w tym dywersyfikację działalności. Pojedynczy projekt może liczyć na dofinansowanie nieco ponad 500 tys. zł. Jak podała dyrektor Olszewska, pozytywnie rozpatrzono 20 wniosków podmiotów, których działalność to także kino, a 4 wnioski są w trakcie.

Z kolei wiceminister kultury Maciej Wróbel przypomniał, że inwestycje w projektory mogą być realizowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Od razu zastrzegł jednak, że wie, iż pieniądze te (8 mln zł w programie Rozwój Kin) to kropla w morzu potrzeb branży.

Małe i duże kina jednym głosem. Platformy streamingowe nie mogą zostać monopolistami

Marlena Gabryszewska oceniła, że programy dla MŚP i PISF nie są rozwiązaniem problemu, a ten pierwszy ma wręcz charakter wykluczający: - Są to środki, z których możemy korzystać, ale nie są to środki które możemy wykorzystać na zmianę projektorów. Kina nie mogą sobie pozwolić na zmianę profilu działalności z różnych względów, o których nie będę tu mówiła – powiedziała Gabryszewska.

Poseł Łącki wyjaśniając, dlaczego skierował temat na posiedzenie podkomisji zasygnalizował, że chodziło mu o ochronę małych kin, a nie sieci multipleksów.

- Jesteśmy tu razem, mali i duzi. Rozumiemy, że tylko jedność gałęzi naszej branży jest konieczna aby utrzymać całą branżę. Wiem, że są rozwinięte bardzo mocno platformy streamingowe w Polsce, ale nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której będą one monopolistami, decydującymi na jakich warunkach funkcjonują twórcy i artyści w Polsce – mówiła niejako ad vocem Marlena Gabryszewska.