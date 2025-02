Arctic Paper liczy na lepsze wyniki w 2025 r.

Mniejsze wydatki i niższa dywidenda

Zarząd Arctica zakłada, że tegoroczne wydatki inwestycyjne będą wyraźnie niższe od zeszłorocznych, gdy wyniosły ponad 400 mln zł. – W 2025 roku nastąpi wyraźny spadek naszych wydatków inwestycyjnych. Zeszły rok był pod tym względem rekordowy. Pod względem poziomu rocznych wydatków chcemy wrócić do takiego naszego średniego poziomu z lat 2021–2023. Koncentrujemy się na ukończeniu rozpoczętych projektów związanych z naszą strategią 4P – wyjaśnia Jarczyński. Grupa stawia m.in. na rozbudowę mocy segmentu opakowań. Inwestycja w nowy zakład produkcji tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie jest już na finiszu. Firma spodziewa się, że produkcja rozpocznie się w najbliższych dniach i będzie sukcesywnie rosnąć.

Mimo wyzwań rynkowych i geopolitycznych zawirowań szef Arctica podkreśla, że sytuacja finansowa grupy jest stabilna. – Jako firma średniej wielkości czujemy się bardzo pewnie na rynku i jesteśmy dobrze przygotowani do nowych wyzwań. Mamy na tyle silny bilans, że nawet ewentualne zawirowania gospodarcze nie będą miały negatywnego wpływu na naszą działalność. Nie mamy zadłużenia netto i problemów z finansowaniem działalności. Mamy bardzo niskie koszty finansowe i nawet nasz ambitny program inwestycyjny, który realizowaliśmy w zeszłym roku i częściowo będziemy kontynuować w tym, nie naruszył naszej silnej pozycji – zapewnia prezes. – Wśród naszych priorytetów jest utrzymanie silnego bilansu oraz przepływów pieniężnych. Jednocześnie, podobnie jak w poprzednich latach, chcemy dzielić się zyskiem z naszymi akcjonariuszami, wypłacając dywidendę – dodaje.

Zarząd Arctica będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 0,7 zł na jedną akcję, co odpowiada 30 proc. szacowanego zysku netto za 2024 rok. – Kwotowa proponowana przez zarząd dywidenda będzie niższa niż przed rokiem, ale procentowo chcemy przeznaczyć na nią większą część zysku – zauważa prezes Arctica. Przy obecnym kursie wynoszącym 15,70 zł daje to stopę dywidendy na poziomie ok. 4,5 proc. W poprzednim roku spółka wypłaciła akcjonariuszom 1 zł dywidendy na akcję.

Według wstępnych szacunków Grupa Arctic Paper zanotowała w 2024 roku nieco ponad 161 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza spadek o 41 proc. względem poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o ponad 37 proc., osiągając 298,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,55 mld zł i były o ponad 3 proc. niższe niż rok wcześniej.

W samym IV kwartale 2024 r. grupa miała 18,8 mln zł zysku netto, a EBITDA wyniosła 38,8 mln zł, co oznacza spadek o odpowiednio 47 proc. i 60 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. Przychody skurczyły się rok do roku o 2 proc., do 810,8 mln zł.