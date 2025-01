Grenevia kończy z giełdą. Znamy ofertę sprzedaży

TDJ Equity I, spółka z grupy TDJ, do której należy 50,59 proc. akcji Grenevii, wezwała do sprzedaży wszystkich pozostałych akcji Grenevii po cenie 2,12 zł za akcję. Zapisy na sprzedaż akcji potrwają od 20 stycznia do 28 lutego br.