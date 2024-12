Listopadowe transakcje giełdowych insiderów

Koniec sezonu publikacji raportów za III kwartał oznaczał, że w większości spółek przestały obowiązywać okresy zamknięte uniemożliwiające insiderom, czyli członkom zarządów spółek i innym kluczowym menedżerom oraz członkom rad nadzorczych, swobodny handel akcjami. To w ostatnich tygodniach przełożyło się na ich wzmożoną aktywność, która zaowocowała kilkoma ciekawymi transakcjami, które czasami przykuwały uwagę pozostałych uczestników rynku.

Zakupy insiderów

Z komunikatów publikowanych przez spółki notowane na krajowym parkiecie wynika, że menedżerowie mający dostęp do informacji poufnych w ciągu ostatniego miesiąca częściej kupowali akcje emitentów, z którymi są powiązani, niż decydowali się na ich sprzedaż. Jak pokazuje rynkowa rzeczywistość, informacja o zakupie akcji może czasem stanowić pozytywną rekomendacją dla innych inwestorów. Tak było w przypadku Cognora. W drugiej połowie listopada, już po publikacji wyników za III kwartał, na zakupy wybrał się Przemysław Sztuczkowski, prezes i główny akcjonariusz Cognora. Poprzez spółkę 4Workers dokupił kolejne pakiety akcji hutniczej grupy, wydając na nie łącznie blisko 4,6 mln zł. Tym samym wykorzystał najniższe od blisko dwóch lat poziomy cen i zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie, będąc pośrednio i bezpośrednio w posiadaniu pakietu ok. 77,8 proc. walorów spółki. Rynkowy efekt był taki, że Cognor zaczął odrabiać straty po wyprzedaży, która zepchnęła kurs do najniższego poziomu od blisko dwóch lat. Dzięki wsparciu prezesa rynek najwyraźniej odzyskał wiarę w spółkę, która ostatnio nie zachwycała wynikami, wykazując straty na poziomie wyniku netto i EBITDA. To przełożyło się na ponad 30-proc. odbicie jej notowań w ciągu zaledwie dwóch tygodni.

Zakupy w ostatnich miesiącach zintensyfikował także Zbigniew Juroszek, prezes i główny akcjonariusz Atalu. Kontrolowana przez niego spółka Juroszek Holding nabyła w listopadowych transakcjach kolejne pakiety akcji Atalu za ponad 5,4 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie dewelopera do 75,2 proc. i nieco ponad 76 proc. w głosach na WZ. Spółka w ostatnim czasie obniżyła cel sprzedaży na cały rok ze względu na mniejszy popyt na rynku mieszkaniowym, ale główny akcjonariusz z większym optymizmem patrzy już na kolejne lata. Juroszek od dłuższego czasu zwiększa pozycję w akcjonariacie Atalu, systematycznie dokupując kolejne pakiety walorów. Tylko od początku tego roku na zakupy akcji tylko tej jednej spółki (jest inwestorem także w kilku innych firmach z GPW) przeznaczył już blisko 12 mln zł.

Stan posiadania w akcjach Mostostalu Zabrze powiększył Krzysztof Jędrzejewski, będący głównym akcjonariuszem budowlanej spółki i zarazem przewodniczącym rady nadzorczej, dokupując poprzez KMW Investment akcje o wartości ponad 0,7 mln zł. Akcjonariusz ten w tym roku był bardzo aktywny po stronie zakupów.

Z kolei w kontynuację dobrej passy notowań Rainbow Tours (od początku 2024 r. podwoiły swoją wartość) najwyraźniej wierzy Remigiusz Talarek wchodzący w skład rady nadzorczej, który w ostatnim czasie na zakupy walorów touroperatora wydał ponad 250 tys. zł. W ostatnim miesiącu, jeśli chodzi o zakupy akcji, aktywni byli także insiderzy związani z takimi spółkami, jak Apator, Creepy Jar, Dr. Miele Cosmed Group, Echo Investment, Kompap czy NanoGroup.